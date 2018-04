Je auto wordt écht een oven

Door: ADD

Op 1 juni begon de meteorologische zomer - en het weer lijkt dat de laatste dagen ook te beseffen bij ons. Nog hogere temperaturen heersen momenteel in Israël, het is er vaak 30 graden en meer. Volgens cijfers van de organisatie "Beterem - Safe Kids Israël" stierven er in de afgelopen zeven jaar 16 kinderen in gesloten en oververhitte auto's. 349 kinderen werden er in deze periode in een afgesloten auto achtergelaten, 84 procent van hen was jonger dan vier jaar.

Bak eens een pizza op de achterbank

Om de aandacht te vestigen op het probleem, heeft de organisatie nu een campagne gestart met celebrity kok Haim Cohen in de hoofdrol. In een YouTube-filmpje toont Cohen hoe warm het kan worden in een auto in de zomer - door in 30 minuten een pizza op de achterbank van een Toyota RAV4 te bakken. Echt lekker ziet de pizza er achteraf niet uit. Maar duidelijk wordt alleszins dat een auto door de warmte van de zon in een oven verandert - met mogelijk fatale gevolgen.