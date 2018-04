Werkelijk alles over de nieuwe BMW 7-Reeks

Door: BV

BMW heeft z’n best gedaan om de spanning rond de nieuwe 7-Reeks op te bouwen. Met teasers en door gecamoufleerde modellen rondjes te laten rijden bij drukbezochte terrasjes. En ook onopzettelijk, door behoorlijk amateuristisch informatie online te gooien voor dat eigenlijk de bedoeling was. Zelfs eerder vandaag nog. Maar nu is hij er écht, het nieuwe vlaggenschip van het merk. Een model waarvan BMW beloofde dat hij gebaseerd zou zijn op de Vision Future Luxury Concept, maar je moet over erg veel fantasie beschikken om die terug te vinden. Neen, de BMW 7 is vooral een evolutie van zichzelf, met als opvallendste stijlkenmerk de enorme grille die één geheel lijkt te vormen met de koplampen.

Onderhuids revolutionair

Onder het vel heeft de 7-Reeks wel veel nieuws te vertellen. Hij heeft nauwe banden met de i8. Net als bij die hybride tourauto is de structuur gemaakt van CRFP en aluminium. Daardoor is de nieuwe Siebener zo’n 130kg lichter dan z’n voorganger terwijl hij nog 2,5cm langer werd. En nu we het toch over afmetingen hebben: hij is ook 1cm lager. De versie met lange wielbasis is overigens 3cm langer dan z’n voorganger.

LED-verlichting alom

Standaard wordt de 7-serie uitgevoerd met LED-verlichting. Overal, dus van binnen en van buiten. Niet meer zo revolutionair wellicht, maar wel bijzonder is het feit dat voor de koplampen laserlight te kiezen is, iets dat we ook kennen uit, inderdaad de i8. Daarmee reikt de lichtbundel tot maar liefst 600 meter ver, terwijl de Selective Beam Assistant ervoor zorgt dat je geen tegenliggers verblindt.

Ultieme luxe

Met de nieuwe Mercedes S-klasse nog vers in het geheugen, een auto die ook door de concurrentie binnenstebuiten is gekeerd, valt op dat ook BMW een gooi doet naar ultieme luxe. Verantwoordelijk voor een deel van die verwennerij is het (uiteraard optionele) Executive Lounge-pakket, waarin alles draait om het comfort van de passagiers. Relaxen kan in de geventileerde lounge-stoelen met massagefunctie. Die worden met BMW Touch Command ingesteld, net als de airco en hopen sfeerverlichting. Ben je toe aan een vermakelijke film, een fijn muziekje of mogelijk een dutje? De bijrijdersstoel kan 90 millimeter naar voren worden gezet zodat je met behulp van de voetsteun languit kunt liggen. Ben je lang onderweg, gebruik dan het Vitality Programme, één van de massagefuncties, om ook na een lange rit fris uit de auto te stappen.

Eindelijk een aanraakscherm

BMW’s infotainmentsysteem krijgt nu een aanraakgevoelig scherm. Maar het is slechts één van de vele inputmogelijkheden. Er is ook een touchpad, een draaiknop en het systeem reageert zelfs op gebaren. Voor het instellen van de auto, maar natuurlijk ook om muziek of video’s te streamen en zelfs om games te spelen. De audio wordt daarbij afgespeeld via het speciaal voor de 7-serie ontwikkelde Bowers & Wilkins Diamond Surround syteem. En terwijl je ontspannen in de auto zit, laadt je telefoon zichzelf draadloos op dankzij de inductietechnologie in de telefoonhouder.

Nog meer sfeer

Mercedes had bij de S-Klasse al erg veel aandacht voor sfeerlicht en BMW weet op dat gebied ook op hoog niveau te opereren. Neem bijvoorbeeld het Welcome Light Carpet, zoals BMW het zelf zo mooi noemt. Dit systeem projecteert een heus lichttapijt op straat zodra je bij de auto aankomt. Op de standaard 7-serie zijn de lichtbronnen alleen vooraan te vinden, in de long-wheelbase variant wordt er ook vanuit de B-stijl licht geprojecteerd. Kom je binnen, dan is er het Sky Lounge-panoramadak dat is voorzien van sfeerverlichting die je kunt instellen in zes verschillende kleuren. De verlichting schijnt op een in het glas geslepen patroon, waardoor het lijkt alsof je onder een sterrenhemel zit. En voor wie nog meer ambiance wil toevoegen is er het Ambient Air geurpakket met acht verschillende aroma’s. Nog iets dat bij het merk met de ster is gepikt…

Rijden of gereden worden

BMW claimt ondanks de invoering van almaar meer voorwielaandrijvers (en matige dynamische prestaties van sommige andere modellen) nog altijd dat het minstens zoveel nadruk legt op rijden als op gereden worden. De Driving Experience Control kan worden ingesteld op Adaptive, zodat de auto zichzelf aanpast aan z´n omgeving en met Integral Active Steering worden ook de stuureigenschappen aangepast aan de situatie. De zelfgeregelde luchtophanging zorgt voor een constante rijhoogte en Dynamic Damper Control regelt de instelling van de schokdempers voor optimaal comfort dan wel een sportievere rijervaring.

Het Driving Assistant Plus systeem is uitgebreid met Lane Control Assistant, Rear Collision Prevention en Crossing Traffic Warning. Al die functies worden, wanneer het nodig is, geprojecteerd met het Head-Up display, net als navigatie, informatie over de auto en telefoon- en entertainment opties. Met Surround View krijg je bovendien een 360 graden beeld rondom de auto te zien. En dat is, voor het eerst, ook in 3D te bekijken.

Parkeren op afstand

Met een auto die zo groot is als de 7-serie, is het soms lastig om een parkeerplek te vinden die breed genoeg is zodat de portieren ook nog open kunnen. Ook daar heeft BMW wat op bedacht. De 7-serie is de eerste serieproductie-auto ter wereld met Remote Control Parking. Daarmee parkeer je je auto met de BMW Display Key terwijl je ernaast staat en via Surround View obstakels in de gaten houdt. Inparkeren wordt net een computergame spelen. Benieuwd of het ook zo vlot gaat, want dat soort van gadgets gebruik je meestal maar één keer: om uit te pakken bij familie, vrienden of buren.

Aandrijving

De BMW 7-serie wordt voorzien van de nieuwe generatie 3.0 liter zes-in-lijn twinturbo-motoren die in alle gevallen gekoppeld zijn aan de achttrapsautomaat. De instapper is de 730d met 265pk en 620Nm. Deze accelereert in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 250 km/u. Het model is optioneel met xDrive-vierwielaandrijving leverbaar en gaat dan 3 tienden sneller naar de 100. Een stapje hoger op de ladder komen we de 740i tegen. Deze zescilinder benzinemotor is 326pk en 450Nm sterk, dat ook dit model een top van 250 weet te noteren spreekt voor zich. De sprint naar 100 verloopt in 5,5 seconden. Het (voorlopig) absolute topmodel komt op naam van de 750i xDrive met 4.4 liter V8. Die is 450pk en 650Nm sterk en doet de sprint in 4,4 seconden. Voldoende om een sportwagen de hik te geven.

Stopcontact-hybride

Geheel in de lijn der verwachting zal er van deze nieuwe generatie 7-serie ook een plug-in hybride verschijnen. En BMW kondigt die alvast aan, ook al komt hij maar halverwege volgend jaar. Hij heet 740e en is net als de deels elektrische X5 voorzien van een 2.0 liter viercilinder en een elektromotor. Die leveren samen een vermogen van 326pk. De 740e haalt de 100km/u in 5,6 seconden, als xDrive doet hij de sprint in 5,5 seconden. Cijfers die worden gecombineerd met een CO2-uitstoot van 49 g/km.