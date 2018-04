Chinese Porsche Macan-kopie kost een derde

Door: BV

Het is weer zover: het Chinese kopieermonster sloeg weer toe. Ditmaal is het slachtoffer de Porsche Macan. De kleinste SUV van het voormalige sportwagenmerk is door het Chinese merk Zotye als 'inspiratie' gebruikt voor deze T700. En dat terwijl voor z’n voorganger nog de BMW X5 model stond. En het bedrijf kopieerde eerder ook al eens een Smart.

Voor de aandrijving schakelt het bedrijf een 2-liter benzine in met 177pk. Niet zo pittig als een echte Macan, maar dat zie je dan ook aan de prijs. Die bedraagt maar een derde van wat ‘het echte spul’ je armer maakt. Porsche beraadt zich ongetwijfeld over gerechtelijke stappen, maar zoals bekend maakt dat in China niet zo veel uit.