Alpine herrijst voor 800 miljoen man

Door: BV

Dit weekend strijken meer dan 250.000 autosportfans neer op het Circuit Le Sarthe, beter bekend als Le Mans. En tijdens de openingsdans voor de legendarische 24-uurs-race, kaapt Renault even het circuit (en de beeldenstroom die door niet minder dan 800 miljoen mensen wordt gevolgd). De reden? De heropstanding van het merk Alpine. Met een Alpine Celebration die je als een echte voorbode (de tweede al) mag beschouwen op een nieuwe productieversie. In 2016 zal die er zijn.

Knipoog

De Blauw-oranje uitvoering van het studiemodel is een verwijzing naar de wedstrijdwagen die zo ongeveer samen met het publiceren van dit item de start neemt tijdens de Le Mans 24-uurs race. Maar de Celebration - die het vijftigjarige bestaan van de naam Alpine in de verf zet - is geïnspireerd op de historische modellen van het merk. Je ziet er wat M63, M64, M65, A201, A220 en natuurlijk ook een flinke hoop A110 in. Met die Le Mans racers verdedigde het merk in de jaren zestig de Franse eer.

Eenmalige oefening

De Alpine Celebration is een eenmalige oefening. Die geeft alleen richting aan. Maar hij verdwijnt niet meteen in de bewaarkelders van Renault. Het feestnummer brengt het weekend door in de Le Mans-paddock, verkast daarna naar het Goodwood Festival of Speed, gaat in september nog naar een Alpine-reünie in Dieppe.