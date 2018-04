Samsung maakt doorkijkvrachtwagen

Door: ADD

Wie achter de Samsung Truck Safety rijdt kan eventuele tegenliggers probleemloos opmerken. Een camera in de grille van de vrachtwagen en vier monitoren op de achterkant helpen bij het inhalen.

Vooral op smalle landwegen en eenvaksbanen kan een vrachtwagen inhalen knap lastig zijn, soms zelfs gekkenwerk. Zeker als het er bochtig aan toegaat. In Argentinië zou dat wel eens verleden tijd kunnen worden. Elektronicafabrikant Samsung toont daar in een reclamefilmpje hoe vrachtwagens in de toekomst bij het inhalen kunnen helpen.

Zie wat je niet kan zien

De techniek is zeer eenvoudig. Een camera op de snuit van het voertuig filmt de straat en tegenliggers. Vier schermen op de achterportieren tonen aan het verkeer achteraan wat er gebeurt aan de voorkant van de truck. Zo hoef je dus niet langer te vertrouwen op een signaal van de trucker of te wachten tot de weg overgaat in twee rijstroken. Argentijnen hebben naar het schijnt niet zo veel geduld.