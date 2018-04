Nieuwe Porsche 911 ook als hybride?

Door: ADD

De baas van Porsche Motorsport, Dr. Frank-Stefan Walliser bevestigde in een gesprek met Australische autojournalisten tijdens de 24h van Le Mans de speculaties over een hybride versie van de volgende generatie 911. Die 992 komt er vermoedelijk in 2018 aan en zal het sowieso met kleinere motoren moeten stellen.

Het vertrouwde atmosferische blok

Als hybride zou de vierwielaangedreven Carrera 4 geen mechanische verbinding tussen de assen meer hebben. In plaats daarvan zal een elektromotor de voorwielen aansporen. Bovendien hield Walliser een pleidooi voor een atmosferische boxermotor in de potentiële hybride 911, want zo zou je het gewicht van de turbo uitsparen.

Antipathie hybride sportauto’s neemt af



Porsche heeft met de 918 Spyder al bewezen dat de combinatie van een elektrische en verbrandingsmotor ook bij supersportwagens helemaal geen belemmering hoeft te zijn. Zij gaan er dan ook vanuit dat hun klanten een hybridisatie van de 911 zullen aanvaarden. Een 'veredelde Prius' staat niet op de agenda in Zuffenhausen. En ook de steeds strenger wordende uitstootnormen spelen in de kaart van een deels elektrische 911.

En wellicht zal de dubbele overwinning in Le Mans vorig weekend van Porsche met hun hybride 919 de discussie ten voordele van een potentiële 911-hybride aanvuren.