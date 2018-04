James May aka Captain Slow verkoopt z’n Porsche 911

Door: BV

De traagste presentator van een autoprogramma ooit verkoopt z’n Porsche 911 Carrera. Een exemplaar uit 1984 dat wordt aangedreven door een 3.2l zescilinder boxermotor die 231pk opwekt. James May claimt dat z’n auto spaarzaam is gebruikt, alleen in goed weer, op zondagen en als hobby. De auto heeft nog steeds minder dan 60.000 mijlen op de teller, is in een perfecte staat van onderhoud en - zoals je bij James May mag verwachten - ook voorzien van een complete originele gereedschapsset. Hij wordt geveild op het Goodwood Festival of Speed en zal naar verwachting iets meer dan € 50.000 opbrengen.