BMW Z2 komt er niet

Door: BV

BMW tobt al een tijdje over een nieuwe compacte roadster. Een auto die onder de BMW Z4 in het gamma van het bedrijf zou komen. Niet met achterwielaandrijving, maar op het platform van de nieuwe BMW X1, 2-Serie Active Tourer of Mini. Allemaal auto’s met voorwielaandrijving of - als je voldoende bijbetaalt - vierwieltractie. Als alles volgens plan verliep zou de compacte roadster ten vroegste in 2016 in de catalogus verschijnen. Geruchten over het modelletje zouden dan al een decennium door de wandelgangen waren. In 2011 kwam er een Vision Connected Drive die werd gezien als een voorbode voor BMW MX-5 concurrent, maar het komt er definitief niet. Het merk dat Freude Am Fahren als slogan voert, ziet geen heil in een klein sportief modelletje. Zelfs niet als Toyota in het kader van een samenwerkingsovereenkomst de kosten wil delen.

Geen sportwagen

Voor een bedrijf dat zichzelf als sportief wil profileren, heeft het doorheen z’n geschiedenis verrassend weinig volbloed sportwagens gebouwd. De BMW M1 vormt de uitzondering op de regel. In het actuele gamma van het bedrijf staan weliswaar een Z4 en BMW i8, maar die bekijk je (ondanks het spectaculaire uiterlijk) beter als respectievelijk een roadster en een snelle GT.