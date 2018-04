Morgan introduceert elektrische Threewheeler in Goodwood

Door: BV

Volgend weekend wordt in Engeland het Goodwood Festival of Speed gehouden. Een evenement dat door z’n unieke sfeer een grote aantrekkingskracht uitoefent op de autoliefhebber. Die daagt dan ook in (zeer) grote getale op. En dat trekt natuurlijk weer de constructeurs aan. Peugeot stelt daar bijvoorbeeld z’n nieuwe 308 GTi voor. De Engelsen zijn er al langer present. Nicheconstructeur Morgan is er vaste gast. En ook dat merk neemt wat mee: een elektrische versie van z’n erg pure Threewheeler.

Morgan EV3

Hij heet EV3, deze elektrische driewieler. En omdat z’n design geen zaken moet voorzien als vrijstaande cilinders of een uitlaatlijn, oogt het nog puurder dan dat van de normale Threewheeler. De cijfertjes ogen overigens ook goed: 450kg voor 100pk (met één enkele elektrische motor die het achterwiel aandrijft) en een rijbereik van 240km. Dat is ook alles wat de Britten er nu over kwijt willen. Geen nood - we hebben er het laatste nog niet van gehoord.