Sporters + sportwagens = ook in Chili slecht idee

Door: BV

Er wordt wel eens smalend gedaan over voetballers en hun sportwagens. Of ze kruipen achter het stuur zonder rijbewijs, of ze gaan het decor in. Want ze zijn blijkbaar minder vaardig met het stuur dan met de bal. Of dan met de fiets, want ook onze eigen wielergod Tom Boonen moest met z’n Lamborghini als eens ‘uitwijken voor een kat’. In Chili heeft Juventus-middenvelder Arturo Vidal nu even z’n best gedaan om het cliché te versterken. Hij vertimmerde z’n Ferrari 458 in de buurt van Santiago.

Glaasje op…

Details over het ongeluk zijn er nog niet, maar de Ferrari was er achteraf niet al te best aan toe. Wat wel geweten is, is dat Vidal onder de invloed van alcohol was. Blijvend letsel houdt hij aan z’n avontuur niet over, maar hij moest wel forfait geven voor z’n jongste competitie-optreden.