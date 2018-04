Nederland: flitsen zorgt voor files

Door: BV

Terwijl in ons land mobiliteits- en veiligheidsdebatten bol staan van de 'politieke keuzes' en er om een hele hoop door diezelfde klasse opgetrokken heilige huisjes wordt gelaveerd, zeggen ze bij onze Noorderburen gewoon waar het op staat. En daar blijkt uit onderzoek van de Verkeers Informatie Dienst dat politiecontroles vaak leiden tot hinder en zelfs tot gevaarlijke situaties. En dat moet anders.

Veiligheid zal de politie worst wezen

Uit cijfers van de VID blijkt dat sinds november vorig jaar al bijna vijftien keer lange files ontstonden door politiecontroles. En dat zijn volgens het instituut dan nog enkel de momenten waar het aantoonbaar mis ging, maar dat er wellicht veel meer hinder is dan dat ontstaat door de controles.

De wegbeheerder (in Nederland is dat Rijkswaterstaat) heeft afspraken gemaakt met de politie die inhouden dat controles geen hinder mogen opleveren. Maar het VID zegt dat de politiediensten zelfs na verzoeken van Rijkswaterstaat vaak weigeren de controles stop te zetten, tegen de afspraken in.

Sommige flitslocaties zijn er inmiddels berucht. Een telkens opnieuw opgebouwde controlepost op de A6 zorgde de afgelopen weken al minstens drie maal voor een file van 8 kilometer. De VID vindt dat stuitend en de Nederlandse Tweede Kamer (vergelijkbaar met ons parlement) gaf eerder al herhaaldelijk aan dat dergelijke georganiseerde verkeershinder niet kan. In ons land daarentegen…