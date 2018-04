Drive-in Movies in Mechelen en Bobbejaanland

Door: BV

Ook deze zomer organiseert Utopolis Drive-in Movies. Voor de negentiende keer al. Sinds editie 2014 gaan die niet alleen door op het provinciaal domein De Nekker in Mechelen, maar ook bij Bobbejaanland in Lichtaart. Daar was het succes afgelopen jaar zo groot dat er ditmaal wordt uitgeweken naar de grotere parking van het pretpark.

De Drive-in zomer van 2015 draait rond de letter B. Beach, Bar, Blockbusters moeten er al vanaf 19u voor schitterende avonden zorgen. En net zoals het evenement traditie is, wordt het concept ook nu weer verfijnd. Er is nu al een drive-through waar je meteen je drankje en popcorn kan bestellen en in Mechelen kan je zelfs film kijken vanuit een Skybox (normaal gekend van de voetbalvelden) of een jacuzzi.

Praktisch

De poorten gaan telkens open om 19u. De film begint bij zonsondergang, zo rond 22u. Toegang kost € 6 per persoon, maar oldtimers en hun bestuurder mogen er gratis in (behalve op vrijdag en zaterdag).

Win tickets!

Ja, net als de afgelopen jaren, is Auto55.be weer partner van de Utopolis Drive In Movies. Dat betekent alvast dat we heel de zomer lang gratis tickets weggeven via onze Facebook-pagina. Het is niet te laat om ons daar te liken en je kans te wagen.

Programma

Zoals elk jaar voor elk wat wils. De voorlopige programmering vind je hier. Het eerste weekend gaat alvast van start met Furious 7, Spy en Inside Out.