​Koenigsegg One:1 is snelste ooit van 0 naar 300. En terug!

Door: ADD

Van 0 naar 100? Saai... De Koenigsegg Agera One:1 verplaatst zich in een heel andere dimensie, met zijn 1360pk en 1360kg leeggewicht is hij een van de snelste auto's ter wereld. En nu heeft die megacar (want meer dan 1 megawatt aan vermogen) volgens de constructeur een nieuw wereldrecord gevestigd. In precies 17.95 seconden accelereerde de One:1 tijdens een testrit in het Zweedse Ängelholm van nul naar 300 en weer terug naar nul. Maar liefst 3,24 seconden sneller dan de vorige titelhouder, broertje Agera R, die de sprint-brake-oefening in 2011 in 21,19 seconden aflegde.

Zonder handen

Te zien is de recordrit in een Youtube-filmpje. Indrukwekkend ziet het er allemaal niet uit. Testrijder Robert Serwanski draait relaxed een rondje en doet dan zelfs de moeite niet om het stuur stevig vast te houden als de bolide er als een raket vandoor gaat en dan weer vol in de remmen gaat.