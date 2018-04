Compleet nieuw logo voor Alfa Romeo

Door: BV

Morgen is het zover - dan presenteert Alfa Romeo de nieuwe Giulia. Hoog tijd ook, want het is al van 2010 - met de Giulietta - geleden dat het bedrijf nog eens een nieuwe volumemodel presenteerde. Daarvoor was het 2007, toen de Mito werd geïntroduceerd. En over dat kleintje gesproken… dat is nu dringend aan vervanging toe, maar het ziet er alweer uit dat dat niet voor meteen is. De Alfa 8C en 4C kan je bezwaarlijk volumeproducten noemen.

Alfa Romeo Giulia

De nieuwe Giulia is er dus morgen. We lopen snel even vooruit met de melding dat die grote Alfa Romeo achterwielaandrijving krijgt en wellicht vier- en zescilindermotoren in z’n bij Maserati geleende structuur.

Wat betekent het logo van Alfa Romeo?

Op de neus krijgt de Giulia alvast een nieuw logo. Of zoals de Italianen het zullen verpakken: een ‘compleet nieuw logo’. Voor de duidelijkheid: dat is het linkse op bovenstaande afbeelding. Het logo zelf bestaat uit twee delen. Aan de linkerzijde een rood kruis op een wit vlak (dat voorheen wel eens een lichtblauwe tint kon hebben). Dat is het symbool van Milaan, waar Alfa Romeo thuis is. Aan de rechterzijde vinden we het wapenschild van de invloedrijke Milanese Visconti-familie. Daarop staat een slang (volgens sommigen een draak) die (nog zo’n punt van interpretatie) ofwel een man opeet, ofwel waaruit een man tevoorschijn komt. Erboven vinden we een gestyleerde kroon. En daar vinden we meteen het grootste verschil tussen het oude (rechtse) logo en het nieuwe. Voortaan bestaat dat uit drie in plaats van vijf bolletjes. Een verklaring wordt daar niet bij gegeven...