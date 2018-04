Alcoholtester bezwijkt onder adem van Let

Door: ADD

Met ten minste 5,5 promille alcohol in de adem werd een automobilist in de Letse havenstad Liepaja door de politie tegengehouden. En dat is de maximumwaarde die de tester kan aangeven. Een bevestigende alcoholtest weigerde de 23-jarige bestuurder af te leggen, maar dat zal volgens de autoriteiten niets veranderen aan de straf die hem te wachten staat.

Wat doet alcohol met je?

Al bij slechts 0,2 promille alcohol in het bloed verandert je subjectieve ervaring en persoonlijk gedrag. Twee promille verstoort het geheugen en de oriëntatie. Meer dan drie promille kan tot alcoholvergiftiging leiden – in het ergste geval tot de dood (door een ademhalingsstilstand). Gewoontedrinkers kunnen vaak wat meer alcohol verdragen. Maar wat 5,5 promille met iemand doet, dat willen we niet weten.