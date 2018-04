Zomerse Amerikaan: nieuwe Camaro Convertible

Door: BV

Als je nog niet weet dat de Ford Mustang tegenwoordig - voor het eerst in z’n bestaan van een halve eeuw - officieel in Europa te krijgen valt, dan zat je het afgelopen jaar waarschijnlijk onder een stolp. Amerikaanse Muscle Cars hangen in Europa nu eenmaal niet aan de bomen. Maar er zijn wél alternatieven. Wie hard genoeg zoekt - ja, dat is wel een voorwaarde - vindt de Chevrolet Camaro en niet via grijze kanalen. Een coupé was er al en nu komt er een Convertible bij.

Chevrolet monteert een dikke 6.2 liter V8. In de nieuwe Camaro Convertible geeft de achtcilinder een totaalvermogen af van 440pk en 617Nm, nog net iets meer dan voorheen. Maar of dat ook een lager verbruik heeft opgeleverd, is niet bekend.

Ja, met viercilinder

Je kan die V8 ook in twee laten hakken en dan krijg je een viercilinder die z’n gebrek aan slagvolume goedmaakt met een turbo. Totaal vermogen? 270pk. En omdat het gat met de V8 dan nogal groot is, mikt Chevy er nog een V6 met 330pk tussen.

Gesofisticeerd?

Dit soort van auto’s pakt dan wel uit met veel vermogen voor (relatief) weinig geld, maar gesofisticeerd zijn ze niet. De Mustang Convertible heeft nog een kap die je manueel moet ontgrendelen. Juist daarom vindt Chevrolet het heel wat, dat dat hier niet moet. De bediening is volledig elektrisch.