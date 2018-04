3-Eleven is meest radicale Lotus ooit

Door: BV

Lotus heeft, naar eigen zeggen, al z’n know how gebundeld voor deze nieuwe sportwagen. Dat is een radicale tweezitter die debuteert op het Goodwood Festival of Speed dat dit weekend wordt gehouden. Er komen twee versies. Je beschouwt het model best als een opvolger voor de Lotus 2-Eleven, maar dan op elk vlak nog wat radicaler.

Japanse krijger

De Lotus is in z’n totaliteit natuurlijk op en top Brits, ook al zijn de meeste aandelen nog steeds in Maleisische handen. Maar z’n hart komt uit Japan. Dat is een 3,5l V6 met compressor. Nieuw is die niet, want we kennen dat blok ook al van de Evora. Maar het is ditmaal nog verder opgehitst. Tot er 450pk en 450Nm uitkwam. Een erg kort gespreide zesbak en en torsen differentieel moeten dat op de weg brengen.

Lichtgewicht

Een lichtgewicht constructie hoort al sinds het begin tot het Lotus recept. En ook hier vinden we de traditionele ingrediënten. De monocoque wordt door lijm en klinknagels bij elkaar gehouden en het koetswerk is vervaardigd uit een nieuw type composietmateriaal dat nog eens 40% minder weegt dan polyester.

Hoe duur?

Lotus zal niet meer dan 311 stuks bouwen - vandaar de naam. En die worden niet goedkoop. Sterker nog - een nieuwe Lotus was nooit duurder. Er komt een straatversie die een top van 290km/u heeft en een race-variant die specifiek op de circuitgekke Britten is geënt (maar je ook daarbuiten zal kunnen kopen). Die heeft een iets lagere topsnelheid van 280km/u, maar zal wel in minder dan 3 tellen aan de 60Mph (of 96km/u) zitten. Maar die kost nog meer. € 162.300, om exact te zijn.