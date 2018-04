Alfa Romeo Giulia lekt binnenin

Door: BV

De Alfa Romeo Giulia was de afgelopen week niet van het internet te branden. Alfa’s eerste nieuwe volumemodel in 5 jaar tijd was dan ook groot nieuws, en dat sijpelde langs alle kanten voorbij de communicatie-afdeling van het merk, ook al probeerde die dat geheim te houden.

Die Giulia werd overigens niet zo spetterend onthuld als gedacht. Wie ervan uitging dat Alfa Romeo het segment van de hogere middenklasse meteen zou proberen te veroveren met interessante benzine- en dieselmotoren, was eraan voor de moeite. Er werd alleen gesproken over een 3-liter V6 turbo. In staat om in minder dan 4 seconden naar 100 te accelereren, dat wel. Maar je kan het bezwaarlijk een uitvoering voor de massa noemen. En van het interieur? Ook niets van beeld. Tot nu. En ja, ook deze foto is ‘gelekt’.