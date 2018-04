​Pickup meets gezinswagen

Door: ADD

Deze Ultimate Utility Vehicle (UUV) lijkt wel ontworpen voor gezinnen op de vlucht voor de apocalypse. Toyota heeft er echter andere plannen mee. Het ding neemt deel aan de Toyota Ever-Better-Expedition.

Ever-Better-Expedition

Deze expeditie is een project voor Toyota medewerkers uit de hele wereld. In de komende zes maanden leggen 140 medewerkers verschillende etappes af. Bedoeling is enerzijds de werknemers dichter bij de producten te brengen die ze bouwen en anderzijds de werknemers dichter bij de mensen voor wie ze de producten bouwen te brengen.

In 2014 doorkruisten ze Australië en dit jaar is Noord-Amerika aan de beurt. In totaal zullen de teams 26.000km afleggen, een tocht doorheen de Verenigde Staten, Canada tot in het diepe Alaska.

Busje + pickup = monstertje

De Toyota UUV kreeg het chassis van de Tacoma, een stoere pickup die onder andere door de Amerikaanse strijdkrachten wordt gebruikt. Op die basis werd het koetswerk van de Toyota Sienna gemonteerd. Een gezinswagen die uitsluitend voor de Amerikaanse wordt gebouwd en die ze onder andere in New York als taxi gebruiken. Daaronder komen grote off-road banden, aangepaste bumpers met lier, op het dak een LED-balk en matzwarte afwerking - het ding moet er tenslotte toch wat schrikwekkend uitzien. Technische gegevens geeft Toyota (nog) niet. Maar die komen er wellicht in november op de tuningbeurs SEMA in Las Vegas, waar het monstertje bewonderd zal kunnen worden.