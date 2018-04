Mazda faalt hard in Goodwood

Door: BV

Mazda pakte dit jaar zwaar uit op het Goodwood Festival of Speed. Dat heeft vooral met de lancering van de nieuwe kleine MX-5 te maken. Dan wordt het sportieve DNA van het bedrijf natuurlijk wat meer op flessen getrokken. 2016 zou anders ook een mooi jaar voor deelname geweest zijn, dan zou het een kwarteeuw geleden zijn dat Mazda de 24u van Le Mans op z’n naam schreef.

Le Mans crash

Die Le Mans-historie van het merk werd in Goodwood wel zwaar in de verf gezet. Onder meer door er de actoren van destijds de heuvel op te sturen. Dat kan in een demorit, maar de Japanners vonden dat de achtertuin van Lord March dan niet voldoende uitdagend zou zijn en achtten hun B Spec-bolides met wankelmotor uit de eighties en nineties ruimschoots in staat om mee te doen in het getimed klassement. En dat was een misrekening. En zo komt het dat Mazda’s 767 met chassisnr 202 op zondag van het parcours raakte met piloot Senji Hoshino achter het stuur. De historische racewagen raakte daarbij zwaar beschadigd. En ook het imago van Mazda werd erdoor gekneusd.

Niet alleen Mazda ging in de fout

In de loop van het Goodwood-weekend gingen enkele auto’s in de fout en - vervolgens - in het decor. Het overkwam onder meer een Jaguar XJ en een Lamborghini Huracan GT3. Beide nieuwe auto’s liepen nauwelijks schade op en reden erna doodleuk weer verder. De Mazda… die kon er wat minder goed tegen. Beeld van de 767B crash is er natuurlijk ook. Dat vind je hier.