Lamborghini kondigt Aventador Superveloce Roadster aan

Lamborghini baas Stephan Winkelmann had op het Goodwood Festival of Speed (26-28 juni) twee nieuwtjes te melden. Het ‘slechte’ nieuws was dat alle 600 exemplaren van de Lamborghini Aventador Superveloce al verkocht zijn. Maar het goede nieuws (voor autogekke miljonairs) was dat Sant'Agata Bolognese direct voor opvolging zorgt - zonder dak deze keer.



Winkelmann kondigde in de tuin van de Earl of March de productie van 500 roadsterversies van de Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce aan. Terwijl de eerste coupés uitgeleverd werden, konden Lamborghini-dealers sinds dit weekend al de eerste orders voor de roadster noteren.



De Aventador Superveloce werd op de Autosalon van Genève dit jaar voorgesteld. In tegenstelling tot de "normale" Aventador levert hij 50pk extra en weegt hij 50 kilogram minder. Dat volstaat om in 2,8 seconden van nul tot 100 km/u te versnellen. Topsnelheid ligt op 350 km/u en de prijs op ongeveer € 390.000. Hoe snel de Roadster zal gaan, is niet bekend, evenmin of er na de ombouw nog iets van het gewichtsverlies van de Superveloce overblijft. Wat echter wel zeker lijkt, is dat de prijs geen gewicht zal verliezen.