Langere afstanden verplicht voor dieselrijders

Wie met zijn diesel enkel korte afstanden doet, mag in geval van een verstopte roetfilter niet hopen op een vervanging onder garantie. Want hij heeft zijn auto "onjuist" behandeld door geen langere regeneratieritten te doen. Tot die uitspraak kwam de regionale rechtbank van Düsseldorf.

Geen garantie

Een dieselrijder had klacht neergelegd omdat de roetfilter van zijn Opel Zafira 1.9 DTI C al na vijf maanden na aankoop volledig verstopt zat en dus vervangen moest worden. De rekening voor de vervanging weigerde de klager te betalen omdat het defect volgens hem onder de garantievoorwaarden viel. Maar het Amtsgericht Langenfeld dacht daar anders over: En nu verklaart de regionale rechtbank van Düsseldorf, waar de bestuurder in beroep ging, zijn klacht eveneens ongegrond. Volgens hen was de filter op het moment van aankoop in orde, zoals blijkt uit de algemene inspectie en emissietest die kort voor de overdracht uitgevoerd werden. De schuld voor de verstopping ligt dus bij de koper – die bovendien nog toegaf enkel korte afstanden gereden te hebben.

Achtergrond

Dat de roetdeeltjes in de uitlaatgassen in de partikelfilter terechtkomen, kan niet vermeden worden - daarvoor dient filter dan ook. Maar opdat hij niet verstopt, moeten er op regelmatige tijdstippen zogenaamde regeneratieritten worden uitgevoerd. Bedoeld wordt een langere rit tegen een gemiddeld toerenaantal waarbij de temperatuur in het uitlaatsysteem tot minstens 500-600 graden stijgt, zodat het roet weer weggebrand wordt.

Een verstopte filter kan in eerste instantie tot een verminderde trekkracht leiden of in het ergste geval de motor beschadigen.