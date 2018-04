Verfrissing zoeken op de Drive In Movies

Door: BV

De jaarlijkse Utopolis Drive In Movies zijn van start gegaan, zowel bij recreatiepark De Nekker in Mechelen als bij Bobbejaanland in Turnhout. En de hittegolf zorgt er volgens de organisatie vooral voor dat - niet onlogisch - de verfrissende initiatieven druk bezorgd worden.

Jacuzi en skybox met airco

Na Mechelen werd dit jaar ook de locatie in Turnhout (parking Bobbejaanland) omgebouwd tot een heuse festivalweide met strand en beachbar. Niet enkel de nieuwe beachbar op Bobbejaanland en de live dj’s in Mechelen worden positief onthaald, ook het enorme succes van de jacuzzi’s en de skybox valt op. In die skybox zit je niet alleen hoog, maar ze zijn bovendien voorzien van airconditioning.

De praktische details en het programma van de Utopolis Drive In Movies vind je hier.