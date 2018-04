Chevrolet koelt je telefoon

Door: ADD

Ook mobiele telefoons kunnen het te warm krijgen. Zelfs de nieuwste modellen ontwikkelen nog veel warmte. Vooral bij het opladen kan de telefoon zeer heet worden. Met een verzwakte batterij tot gevolg en een smartphones die zichzelf in spaarmodus zet en dus niet langer kan navigeren, muziek afspelen of inkomende gesprekken verwerken. Chevrolet wil dit probleem nu oplossen: de Imapla, Malibu, Volt en Cruze (en dat is in de VS hun kernsegment) zullen optioneel met een telefoonkoeling verkrijgbaar zijn.

Active Phone Cooling

Zo noemt Chevrolet de functie. Nieuwe auto's die over inductieladen beschikken kunnen met een extra ventilatiegleuf besteld worden. De airconditioning blaast dan koude lucht op de hete smartphone en koelt zo de batterij.