Nieuw Alfa Romeo museum opent deuren

Door: BV

Alfa Romeo bestaat 105 jaar. We zouden bijna zeggen dat dat ondanks het recente bewind is. De rijke geschiedenis van het merk kan nu worden bekeken en gesnoven in een nieuw merkmuseum in het Italiaanse Arese. Dat omvat een boekenwinkel, een testrittencentrum, een plaats waar nieuwe Alfa’s kunnen worden afgeleverd, een cafetaria, maar ook… 69 tentoongestelde historische Alfa’s.

Tijdlijn, schoonheid en snelheid

Het museum is onderverdeeld volgens 3 thema’s: tijd, schoonheid en snelheid. Elk thema neemt een verdiep in beslag. Onder de tentoongestelde modellen vind je de eerste Alfa Romeo ooit (de 24 CV), de 6C 1950 Gran Sport die ooit de Mille Miglia op z’n naam schreef, de Gran Premio 159 die ooit wereldkampioen F1 werd, een 8C met een koetswerk van Touring enz…