Welke constructeurs zullen de CO2-doelstellingen halen?

Zuinigere verbrandingsmotoren, elektrische motoren en plug-in hybrides: de 15 grootste autofabrikanten in Europa zijn erin geslaagd hun CO2-uitstoot sinds 2007 met gemiddeld 3,6 procent per jaar naar beneden te halen. Althans volgens de huidige officiële NEDC testcyclus.

Vorig jaar liet zich evenwel een vertraging in de daling optekenen: 2,6 procent. Dat alles blijkt uit het tiende CO2-rapport van T&E (Transport and Environment).

PSA is voorbeeldigste leerling

De constructeur die met zijn wagenpark de laagste CO2-cijfers kon voorleggen is PSA Peugeot-Citroen met 110,1 gram CO2 per kilometer. Op de tweede en derde plaats volgen Toyota (112,8 g/km) en Renault (113,6 g/km). De best geplaatste Duitse fabrikant is Ford: met 121,7 gram belanden ze op de zesde plaats. De VW-groep bezet de achtste plaats met 125,8 gram. Hekkensluiters zijn Daimler (131,5 gram), BMW (131,7 gram) en Honda (133,9 gram).

Qashqai redt Nissan

De grootste sprong in het afgelopen jaar maakte Nissan. De Japanse fabrikant verlaagde haar eigen vloot-uitstoot met 12 procent te reduceren tot 115 gram (4de plaats in de rangschikking). Die daling is onder andere te danken omdat met de nieuwe generatie Qashqai ook zuinigere motoren werden geïntroduceerd. Daardoor daalde de CO2-uitstoot van de compacte SUV van 136 gram per kilometer naar 115 gram.

Er zijn er zelfs die terugvallen

Ford en Hyundai daarentegen deden het in het afgelopen jaar slechter volgens de T & E analyse. Bij Ford kwam er 0,1 gram bij, 0,5 gram bij Hyundai. Dit zou weleens voor het eerst in jaren een stap terug kunnen betekenen voor een belangrijke fabrikant.

Binnen zes jaar moet doel bereikt zijn

Tegen het jaar 2021 moeten de automakers een maximale vloot-uitstoot van 95 gram CO2 per kilometer halen- weliswaar afhankelijk van het gewicht van de voertuigen. Als ze blijven verderdoen zoals ze nu bezig zijn, dan zijn er zes fabrikanten die de individuele doelstelling al voor 2021 zullen bereiken: PSA, Volvo, Toyota, Nissan, Renault en Daimler. Net op tijd zullen BMW, Ford en VW zijn. Andere constructeurs zullen echter veel meer tijd nodig hebben: Fiat, Suzuki, GM, Honda, Hyundai en Mazda. Suzuki bijvoorbeeld haalt momenteel een emissie van 123,8 gram CO2 per kilometer, maar vanwege de vele lichte voertuigen in hun vloot moet die waarde niet significant dalen.

Theorie versus praktijk

Sinds 2007 is de CO2-uitstoot van nieuwe auto's beduidend gedaald, maar veel van deze verbeteringen zijn louter theorie. Het verschil tussen norm- en reëele verbruik is immers nog groter geworden in de afgelopen jaren. Dat komt omdat dat de autobouwers de zwakten van het huidige testaparaat misbruiken. De cyclus houdt geen rekening met extra verbruikers zoals airconditioning en schrijft onrealistisch voorzichtige acceleraties voor net als te lage snelheden. Maar dit alles zou volgens T & E met de invoering van de WLTP cyclus in 2017 kunnen veranderen.