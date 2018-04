Honda Civic Tourer haalt wereldrecord dankzij efficiënt verbruik

Door: ADD

13.498km, 24 landen, 9 keer stoppen om te tanken en € 645 voor de diesel. Met deze cijfers heeft de Honda Civic Tourerhet Guinness Book of World Records gehaald.

1 liter beter dan norm

Twee medewerkers van Honda Belgium waren op 1 juli in Aalst vertrokken. Hun 25-daagse reis ging doorheen 24 EU-landen. Over de hele trip bedroeg het brandstofverbruik gemiddeld 2,82 liter, terwijl het normverbruik van dit model met 1.6 viercilinder (120pk) 3,8 liter bedraagt. Om het record op je naam te kunnen schrijven, mag er geen enkele aanpassing aan het voertuig gebeuren, de bandenspanning was zoals voorgeschreven en bij elke tankbeurt werd er volgetankt. En dat is een puike prestatie, want bij onze test eind vorig jaar hadden wij gemiddeld 5,4l/100km nodig.