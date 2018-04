Nederlandse rotonde is internethit

Door: BV

In het Nederlandse Purmerend aan de Gorslaan ligt een rotonde. Op zich weinig speciaals zou je zo denken, ware het niet dat softwarebedrijf Archie Software er een webcam installeerde en de livebeelden op duizenden gebruikers een hynotiserende werking lijken te hebben.

Duizenden kijkers

Het gebeurde in het verleden ook wel eens dat een simpele webcam helemaal viral ging. Er is het beroemde voorbeeld van het bedrijfje dat een webcam op z’n koffie-apparaat richtte omdat medewerkers dan konden zien of er koffie was zonder van achter hun bureau te komen. Binnen de kortste tijd zaten tienduizenden mensen mee naar de koffie te staren. En nu heeft Purmerend iets soortgelijks.

Fanclub

De rotonde heeft inmiddels al een fanclub, onder meer op social mediasite Reddit. Af en toe duikt er iemand op die op zoek is naar enkele minuten beroemdheid, die komt zwaaien of zelfs stuurmanskunsten komt tonen. En selfies nemen op het rond punt, dat moet je gewoon gaan doen als je in de buurt bent. Wil je zelf proberen doorgronden wat er exact aan de hand is, dan kan je de livefeed hier vinden.