Wat als Tesla een motor zou bouwen?

Door: BV

Vierwielers en batterijen voor huizen. Dat is wat Tesla momenteel te koop aanbiedt (dat laatste voorlopig enkel in de VS). Maar als het aan onafhankelijke designer Jans Slapins afhangt, dan komt daar binnenkort een tweewieler bij. Elektrisch, uiteraard.

Tesla Model M

Onder de naam M Concept of Model M, vinden we nu een motorfiets voor Tesla. Aangedreven door een elektromotor met 204pk, zonder versnellingen en met de lithium-ion-batterijen zo laag mogelijk in het frame. Een beetje als een Model S dus. Waar normaal de benzinetank zit, is nu bergruimte. Er past zelfs een helm in. Over de autonomie geen woord, maar het virtuele concept voorziet wel 4 rijmodi - van ‘race’ tot ‘eco’ om zo ver mogelijk te geraken.