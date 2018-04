De Porsche 911 Turbo van Steve McQueen staat te koop

Door: BV

Als je een nieuwe auto koopt, weet je zeker dat je nog voor je bij de dealer van de parking bent, je al enkele percenten van de waarde kwijt bent. En die waarde blijft zakken à rato van 7 tot 15% per jaar, afhankelijk van het model. En als de auto niet meer bruikbaar is, dan wordt hij gedeeltelijk gerecycleerd of begint hij ver buiten onze landsgrenzen aan een tweede leven. Maar af en toe zijn er auto’s die in waarde stijgen. Dat worden verzamelobjecten. Klassiekers. En dat is het moment waarop enkelen onder ons denken ‘hadden we die oude 2pk in 1995 maar niet verkocht voor 5000 frank’. Een lijstje van de sterkste waardestijgers de afgelopen 15 jaar hebben we hier al staan.

Porsche 911

De 911 uit Stuttgart is één van de meest herkenbare auto’s. Dat komt natuurlijk omdat hij al 52 jaar bestaat. Het plaatwerk werd al die tijd regelmatig gewijzigd, maar de look bleef altijd dezelfde. En de 911 is een vaste waarde. Ook letterlijk. Net zoals bij elke andere oldtimer wordt de waarde ervan onder meer bepaald door de staat, de versie en de kilometerstand. En hij kan natuurlijk ook een zetje krijgen als hij ooit van een beroemdheid is geweest.

Steve McQueen

Als er al een naam van een ster (een echte, van toen er nog geen internet was) met auto’s kan geassocieerd worden, dan is het toch zeker die van Steve McQueen. Die Amerikaanse megaberoemdheid ligt al bijna 35 jaar onder de zoden, maar in de sixties en seventies drukte hij z’n stempel erg nadrukkelijk op de Amerikaanse filmindustrie. En in z’n rollen nam hij z’n liefde voor auto’s en passie voor autoracen mee. Zo vertolkte hij de rol van Frank Bullitt in ‘Bullitt’ uit 1968, met z’n beroemde achtervolgingscène door de straten van San Francisco aan het stuur van een Ford Mustang GT Fastback. Of de rol van Michael Delaney in ‘Le Mans’ van 1971. Niet toevallig staan die twee in ons dossier Legendarische Autofilms.

Zijn laatste Porsche 911/930 Turbo

In 1975 lanceert Porsche z’n eerste 911 Turbo - type 930. De Duitse bruut intimideerde zelfs erg beslagen bestuurders. Steve McQueen is verkocht, en bemachtigt een exemplaar uit 1976. De drieliter zescilinder boxer wekt 260pk op. Die grijze (Slate Gray) 911 werd begin jaren negentig helemaal gerestaureerd en heeft inmiddels bijna 250.000km op de teller. Na de aankoop werd de auto door McQueen getrakteerd op grotere velgen, geleverd door Porsche. En de auto heeft nog een aardigheid die helemaal past bij het rebelse karakter van de auteur. McQueen liet op het dashboard een schakelaar monteren waarmee hij de achterlichten kon uitschakelen. Volgens zoon Chad McQueen was dat om van de politie te kunnen ontsnappen wanneer hij het ding ging uitlaten op de beroemde Mulholland Drive in de heuvels achter Los Angeles.

Op naar de veiling

De Porsche in kwestie wordt door veilinghuis Mecum verkocht in het Amerikaanse Monterey op een evement van 13 tot 15 augustus. Een prijsindicatie is er niet bij gegeven, maar deze auto heeft het allemaal. Een rijke geschiedenis, een berucht model én een beroemde eigenaar. Op minder dan 200.000 dollar moet je niet rekenen. Misschien wordt het wel een veelvoud. De huidige eigenaar, Mike Regalia, zal een deel van de opbrengst schenken aan Boys Republic. Dat is een privéschool voor probleemjongeren, waarvan de beroemdste leerling McQueen heet…