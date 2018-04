Chinese sportauto haalt... 60km/u

Door: ADD

Eigenlijk wilde de 27-jarige Chen Yinxi auto-ontwerper worden, maar het werk in de glasfabriek van de familie ging voor. Zijn grote droom heeft de Chinees dan maar zelf verwezenlijkt. Trots toont hij op de International Automotive Exhibition in Hainan, Zuid-China, zijn zelfgebouwde elektrische sportwagen. De rood-zwart bolide ziet eruit alsof hij aangedreven wordt door een 800pk - maar in feite haalt het prototype slechts een maximum van 60km/u.

Weldra in serieproductie?

Een vergunning voor op de weg krijgt hij evenwel niet. De knutselaar is een autodidact, het autodesign heeft hij helemaal zelf uitgedokterd. Een half jaar van zijn tijd heeft in zijn droomauto geïnvesteerd, plus 30.000 yuan (ongeveer € 4.400). Chen Yinxi hoopt nu de aandacht van een grote constructeur te trekken.