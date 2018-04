Infiniti Q30: meer beeld

Door: BV

De nieuwe, compacte Q30 is het grote Infiniti-nieuws voor de aanstormende IAA Frankfurt. Halverwege september is het zo ver. Eerder lekte al een eerste foto uit en nu is er meer beeld gelekt.

Minder radicaal

Infiniti beloofde het studiemodel trouw te blijven, maar natuurlijk zijn de scherpste randjes verdwenen. Vergelijk de voorbumper maar met die van de Q30 Concept. De flanken zijn echter bijzonder wulps gebleven.

Hulp van Mercedes?

Infiniti houdt er een partnership met Mercedes op na (via de Renault-Nissan-alliantie die eigenaar is van dit Japanse merk). En het zegt dat de Duitsers zich mee achter de Q3 hebben geschaard. De Infiniti zal zelf heel wat gemeen hebben met de A-Klasse van Mercedes, maar die gebruikt op zijn beurt enkele cruciale onderdelen van Renault. Van Mercedes zal dan weer een 170pk en 400Nm sterke dieselmotor afkomstig zijn. Die zit ook al even in de Infiniti Q50.