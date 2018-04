Landwind presenteert goedkope Range Rover Evoque-kopie

Door: BV

De Chinese autoproducent Landwind heeft officiële foto’s van de productieversie van de X7 vrijgegeven. Dat is z’n controversiële nieuwe SUV die wel erg veel lijkt op een Range Rover Evoque, maar slechts een derde van de prijs kost.

Moderne motor

Voor de aandrijving zorgt een 190pk sterke 2-liter turbomotor in combinatie met een handgeroerde zesbak of een automaat met 8 verzetten Best modern dus. En er is meer. Een aanraakgevoelig scherm, gps, Bluetooth, achteruitrijcamera, elektrische handrem… zelfs een rijstrookassistent.

Land Rover is ‘not amused’

Land Rover was vanzelfsprekend niet in z’n nopjes met deze overduidelijke inbreuk op z’n intellectuele eigendom. Maar in China werd al geoordeeld dat de X7 helemaal niet op de Evoque lijkt. En als je als Westers automerk in het communistische land actief wil zijn, dan moet je dit soort zaken eenvoudigweg slikken. Omdat de grootste groeimarkt ter wereld op het spel staat, hebben de Britten besloten geen verdere stappen te ondernemen.