Borgward komt eerst met SUV

Door: BV

Borgward komt terug! Dat weten we al, want het herrezen bedrijf stond op het Autsalon van Genève. Met een oudje - de Borgward Isabella. Niet met nieuws. Hooguit een nieuw logo. Maar dat zal wel te zien zijn op het Autosalon van Frankfurt. Er komt eerst een SUV of crossover. Daarna willen de Duitsers elk jaar twee tot drie nieuwe modellen of modelvarianten lanceren. Aan ambitie geen gebrek dus.

Borgward crossover

Borgward wil zich positioneren als een toegankelijk premium-merk. Een tikkeltje apart, maar vooral niet te veel. Dat laatste blijkt alvast uit de teaser, waarop de letters Borgward op heel erg Range-Rover-achtige wijze te zien zijn. Over de motoren wordt nog in de verste verte niet gepiept, maar er zijn al testmodellen gespot op de Nürburgring. Rijden doen ze dus in elk geval.