Volkswagen Golf R400: meer details

Door: BV

Volkswagen werkt aan een über-Golf. En nee, dat is nu voor één keer niet overdreven. Er kwam al een concept car met 400pk - de R400, en nu lijkt het erop dat de productieversie nòg meer vermogen zal opwekken. Hier zijn weer wat uitgesijpelde details…

420pk!

Er wordt nog steeds gespeculeerd over de motor - wellicht een tot minimaal 420pk en 450Nm opgekittelde tweeliter turbo. Maar het internet laat ook de 5-cilinder uit de RS3 (met 2,5l slagvolume) niet los. Die laatste is echter minder voor de hand liggend.

Wat we al wisten

De concept kon al naar 100 in 3,9 seconden, dus je mag ervan uitgaan dat de productieversie minstens even goed doet. Een gelimiteerde topsnelheid van 280km/u wordt wellicht gehandhaafd. Vierwielaandrijving is een zekerheid, maar de DSG-zesbak is nog een vraagteken. VW’s standaard DSG houdt het immers niet bij dergelijk vermogen en trekkracht.

Pas in 2017

Het lijkt er nu op dat de ‘R420’ er pas in 2017 komt. Franse media wisten VW immers te onfutselen dat de snelste Golf ooit gebaseerd zou zijn op de gefacelifte Golf VII. En die is er dan pas. Wie er absoluut één wil, kan alvast naar z’n dealer bellen. VW wil de productie immers ‘erg beperkt’ houden. Wat dat inhoud is onduidelijk, want open voor interpretatie. Maar het wordt in geen geval een productierun met een open orderboek. En de prijs… die zal blijkbaar nog hoger zijn dan die van een Audi RS3. En die kost al meer dan € 50.000.