Renault doet nog één keer zot met Mégane RS

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt toont Renault een nieuwe Mégane. Maar voor het zover is, komt er nog één speciaal afscheidsmodel. Eentje voor de liefhebbers van de hot hatch: een Mégane Coupé RS 275 Cup-S.

Thuis op het circuit

De Megane RS 275 Cup-S is opgedreven tot 275pk, heeft het Cup-onderstel dat verrijkt is met een mechanisch limited-slip differentieel tussen de aangedreven voorwielen (en is dus vergelijkbaar met de Renault Megane RS 275 Trophy) en specifieke dempers van Öhlins. Die zijn manueel in te stellen voor circuit of straatgebruik. Hij zal rusten op 19” wielen met Michelin sportrubber.

Daarnaast zal je als klant nog enkele extra’s kunnen specifiëren. Een Akrapovic uitlaat, Recaro-sportzetels in leder of extra wijzertjes. De vanafprijs zal ongeveer € 2.000 boven die van de 265pk sterke Megane RS liggen.