Ook Startech neemt afscheid van Land Rover Defender

Door: BV

Het lijkt wel of heel de autowereld nostalgisch wordt bij het afscheid van de Land Rover Defender. Dat het merk zelf er enkele speciale edities voor in het leven roept, is normaal. Maar de Britten moesten nu toch niet echt een deel van de eerste productielijn uit 1948 nabouwen? En voorts hebben we de afgelopen tijd al een hoop speciale creaties zien passeren. Van een champagnehuis tot modegoeroe Paul Smith. En nu neemt ook veelvuldig Land Rover-tuner Startech afscheid. Met deze Sixty8.

Defender Sixty8

Het meest opvallende stijlkenmerk van deze Startech is z’n varkensneus, die verwijst naar de Series 2 en 3, maar dan opnieuw geïnterpreteerd. Die is overigens geflankeerd door complete LED-lichtclusters. Andere aardigheidjes: 18-duimers, een carterbeschermplaat, een trede aan de zijkanten, achteruitrijcamera en een zwart dak met achteraan een donkere achterste zijruit die naadloos in het design is ingewerkt.

Luxueus interieur

Startech heeft ook aan de binnenkant behoorlijk z’n best gedaan. Daar zitten zetels met een cognac-lederen interieur waarop de stikmachine helemaal uit de bol is gegaan. En er is GPS navigatie, er zijn lichtmetalen pedalen en de dakhemel is uitgevoerd in Alcantara.

En onder de kap?

Daar zit nog steeds de 2,2l diesel van Land Rover. Die is niet aangeraakt. Dat betekent 122pk en 360Nm en een handgeschakelde zesbak. Niets voor flitsende prestaties dus: 145km/u is de elektronisch begrensde topsnelheid en de honderdsprint duurt 15,8 tellen.

Startech bouwt niet meer dan 68 stuks van deze afscheidseditie. Als je nog € 70.000 op overschot hebt, kan je bij de tuner gaan aankloppen.