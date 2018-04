Youxia X is Chinese namaak-Tesla

Door: BV

Akkoord, het is niet zo’n flagrante kopie als de Landwind X7 (Range Rover Evoque) of deze 10 voorbeelden, maar het Chinese Youxia heeft natuurlijk naar Tesla’s Model S gekeken. Ook voor de techniek trouwens, want deze mastodont van een vierdeurs is geheel elektrisch.

348pk

De elektromotor levert altijd 348pk en 440Nm. Dat is voldoende voor een acceleratie naar 100 in 5,6 seconden. Hoe lang de Youxia X het uithoudt, hangt af van de accuset. Die zal naar keuze (en budget) 40 kWh, 60 kWh of 85 kWh groot zijn, voor een autonomie van respectievelijk 220, 330 en 460km.

Aan de binnenkant zijn de Tesla-invloeden nog duidelijker, vooral door het gigantische 17,3” aanraakdisplay.

Gadgets

De Youxia heeft meer gadgets aan boord dan de Tesla. Zo kan de geluidsinstallatie het uitlaatgeluid van een reeks populaire supercars simuleren. Van een Jaguar F-Type tot de LaFerrari. En de glanzend zwarte grille vooraan is een scherm. Daarop kan het merklogo te zien zijn, maar ook een reeks andere symbolen. Hij kan zelfs KITT van The Knight Rider imiteren.

In 2016 gaat de Youxia X in China in de verkoop. Export is niet voorzien.