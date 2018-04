Win tickets voor Paper Towns @ Drive In Movies

Door: BV

Tijd voor romantiek op de Utopolis Drive In Movies! "Paper Towns" is een coming of age-verhaal over Quentin en zijn raadselachtige buurmeisje Margo, die zo dol op mysteries is, dat ze er zelf een is geworden. Margo neemt Quentin mee op een nachtelijk avontuur, maar verdwijnt dan plotseling. Wat ze achterlaat, zijn een aantal cryptische aanwijzingen die Quentin moet ontcijferen. De zoektocht mondt voor Quentin en zijn gevatte vrienden uit in een bijzonder avontuur dat zowel hilarisch als ontroerend is.

Op vrijdag 31 juli is Paper Towns geprogrammeerd op de Utopolis Drive In Movies in zowel Mechelen (bij Utopolis Mechelen aan de Nekker) als Turnhout (Bobbejaanland). Praktische details vind je hier. Auto55.be geeft hiervoor telkens twee vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door fan te zijn van Auto55.be op Facebook en te reageren onder de link naar dit item op onze Facebook-pagina. Vergeet vooral ook niet te liken, sharen en/of tweeten. Succes!