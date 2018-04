Audi's rivaal voor BMW X6 geeft teken van leven

Door: BV

Audi en BMW spelen een technologisch schaakspel waarbij het ene merk steevast het andere probeert voor te zijn met één of andere innovatieve zet. Dat spel leidde al eens tot een halve marketingoorlog over wie nu exact het eerst was met laserlichten en het lijkt er sterk op dat er weer een slag volgt om de primeur op OLED-achterlichten. BMW stelde ze al voor, en Audi toont ze op het aanstormende Autosalon van Frankfurt op een concept car. Dat wordt de Q6 - na de Mercedes GLE Coupé een tweede concurrent voor de BMW X6, al is deze nog even van productie verwijderd. Wellicht staat hij pas in 2018 in de catalogus.

Klaar voor serieproductie

Het proefballonnetje focust zoals gezegd vooral op de verlichtingstechnologie die volgens Audi homogener is, beter zichtbaar is en ook meer creatieve mogelijkheden zal bieden. De designers kunnen er met andere woorden op uit de bol gaan.

Elektrisch?

Volgens insiders zal de concept voor de grote SUC (van Sport Utility Coupé), volledig elektrisch aangedreven zijn, bedeeld met drie elektromotoren. Twee daarvan bevinden zich op de achteras zodat daarvan elk wiel afzonderlijk kan aangedreven worden, kwestie van een flinke portie actief te kunnen sturen. De derde zit in de transmissie verstopt, waarmee de aandrijftechnologie iets afwijkt van die van de Audi R8 e-tron. Die stelt het met twee elektromotoren. Bevestigd is deze informatie echter nog niet.