Win tickets voor Pixels @ Drive In Movies

Door: BV

Ideaal familie-entertainment op de Utopolis Drive Movies aanstaande zaterdag 1 augustus. Wanneer buitenaardse wezens de video's van klassieke arcade games als een oorlogsverklaring interpreteren, vallen zij de aarde aan. Ze gebruiken de klassieke games als model voor hun verschillende aanvallen. President William Cooper roept de hulp in van zijn jeugdvriend, de videogame kampioen van 1980 Sam Brenner, die tegenwoordig technisch monteur is. Sam moet het team van old school arcade-gamers leiden om de aliens te verslaan en de wereld te redden.

Op zaterdag 1 augustus is Pixels geprogrammeerd op de Utopolis Drive In Movies in zowel Mechelen (bij Utopolis Mechelen aan de Nekker) als Turnhout (Bobbejaanland). Praktische details vind je hier. Auto55.be geeft hiervoor telkens twee vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door fan te zijn van Auto55.be op Facebook en te reageren onder de link naar dit item op onze Facebook-pagina. Vergeet vooral ook niet te liken, sharen en/of tweeten. Succes!