Man is 40 jaar chauffeur... zonder rijbewijs

Door: BV

Hij heet Gheorghe Ungureanu en hoewel hij in Frankrijk woont en werkt, is hij afkomstig uit Roemenië. Daar werd hij op 24-jarige leeftijd tegengehouden met een glaasje teveel op. En daarom werd z’n rijbewijs ingetrokken. Dat was in 1976. En Gheorghe ging z’n rijbewijs nooit terugclaimen.

Hoezo, rijbewijs?

Een rijbewijs had hij niet, maar wel allerlei jobs als - je raadt het - chauffeur. Met auto’s, bestelwagens en zelfs lichte vrachtwagens. Hij migreerde naar Europa en eindigde uiteindelijk in Frankrijk, waar hij bijna 40 jaar later nog steeds werkt als chauffeur. En dat mag hij nu gaan uitleggen, nadat hij op een lokale verbindingsweg betrapt is voor overdreven snelheid. Hij reed 25km/u te hard. Op zich niet onoverkomelijk, maar z’n gebrek aan een rijbewijs is dat natuurlijk wel. Hij mag het nu bij de lokale rechtbank gaan uitleggen. Hij riskeert drie jaar cel.

Documenten ‘gestolen’

De man was bijna 40 jaar aan de slag als chauffeur, zonder documenten. Wanneer hij op zoek was naar werk, zij hij gewoon dat z’n documenten gestolen waren. En daar stelden de werkgevers zich verder geen vragen bij.

Een slechte chauffeur kan je Gheorghe ondanks alles niet noemen. 39 jaar lang werd hij geen enkele keer tegengehouden voor routinecontrole, had hij geen enkel ongeluk en hield hij zich netjes aan de opgelegde snelheid.