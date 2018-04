BMW werkt aan diesel met 4 turbo’s

Door: BV

De tijd dat een turbo een uitzonderlijk feature was, ligt al lang achter ons. De technologie maakte eerst dieselmotoren verteerbaar en wordt nu in almaar grotere mate ingeschakeld om downsizing verteerbaar te maken. Het stelt constructeurs in staat om in plaats van grotere atmosferische motoren, kleinere centrales te bouwen die net zo krachtig en koppelrijk zijn, maar - op z’n minst op papier - zuiniger en milieuvriendelijker zijn.

Twee en drie turbo’s

Diesels en benzinemotoren met twee turbo’s zijn al geen uitzondering meer. En BMW heeft ook een drieliter zes-in-lijn in de catalogus staan die maar liefst drie turbo’s heeft. Die zit onder meer in de M550d, met 381pk en 740Nm uit een zes-in-lijn. Goed voor een acceleratietijd van 4,7 seconden bij amper 6,3l/100km verbruiksgemiddelde. Maar het blijft er niet bij.

Elektrische turbo’s?

De nieuwe BMW 750d (en later ook versies van onder meer 6-Reeks, 5-Reeks, X5, X6) zal volgens welingelichte bronnen uitgerust zijn met een variant van bovenstaande zescilinder, maar ditmaal met vier turbo’s, voor een minimum van 400pk en 800Nm trekkracht. Van welk type die turbo’s zijn, is nog onbekend. De autosector werkt immers aan drukvoeding die niet door de uitlaatgassen wordt opgewekt, maar elektrisch werkt. Daarmee kunnen veel sneller, veel hogere omwentelingssnelheden gehaald worden.

Het geprojecteerde vermogen suggereert dat het hier nog om conventionele turbo’s gaat. De elektrische exemplaren zijn overigens in theorie geen echte turbo’s, maar eerder elektrische compressoren. Een onderscheid dat de sector in z’n communicatie echter niet zal maken, wegens te verwarrend voor het gewone publiek. Een e-turbo, dat kan wellicht nog net.