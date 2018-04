2.0 Turbo in Lexus RC

Door: BV

Lexus breidt het aanbod van z’n 2+2 Coupé 'RC' uit met een tweeliter turbomotor. Die levert 245pk en 350Nm. De transmissie is altijd voor rekening van een achttrapsautomaat.

Prestaties Lexus RC 200t

In combinatie met deze nieuwe krachtbron, spurt de bijna 4,7m lange Lexus naar 100km/u in 7,5 seconden. De topsnelheid bedraagt 230km/u, maar de technische fiche maakt - eerder uitzonderlijk - ook melding van een maximale kruissnelheid. Die bedraagt 184km/u. De tweeliter turbomotor vraagt in ruil voor die prestaties elke 100km 7,2l/100km brandstof.

Groot verschil

De nieuwe motor staat in schril contrast met de versie van de RC die tot op heden beschikbaar ws: de RC F met 5-liter V8. Die heeft zo maar eventjes 477pk en kost minstens € 85.910.