Door: BV

De verschillende mobiliteitsorganisaties waarschuwen voor het drukste verkeersweekend van het jaar. Vandaag en morgen vertrekken bijzonder veel toeristen naar hun vakantiebestemming in het Zuiden, terwijl er gelijktijdig erg veel mensen terugkomen van hun reis. Onder meer omdat in ons land het bouwverlof wordt beëindigd.

Zwarte zaterdag

In veel doorvoerlanden zoals Frankrijk en Zwitserland, is dit de drukste zaterdag van het jaar. Maar ook andere doorvoerlanden kreunen onder de verkeersdruk. Er zijn problemen in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

De ergste punten

In Duitsland is de situatie het ergst rond de steden Frankfurt, Stuttgart, Karslruhe, Munchen en Basel. In Zwitserland is de Gotthardtunnel een zwart punt en in Frankrijk stropt het verkeer steevast in de ruime omgeving van Parijs, Bordeaux, Tours, Lyon en Perpignan.

Vertrek uitstellen!

Om het ergste fileleed te vermijden wordt geadviseerd om het vertrek zo lang mogelijk uit te stellen. En hetzelfde geldt voor de terugtocht.