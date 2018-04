Zo zot doet BMW op het Autosalon van Frankfurt

Door: BV

De Duitsers bezien de tweejaarlijkse IAA in Frankfurt als hun thuismatch. Terecht, want het is één van de grootste autosalons ter wereld. Niet alleen in bezoekersaantallen, maar ook in oppervlakte.

Groots uitpakken

De constructeurs maken er een erezaak van om groots uit te pakken, en daarbij werden de afgelopen jaren almaar indrukwekkender stands gebouwd. En het opbod, zo blijkt, is nog lang niet over. BMW voorziet ditmaal een tentoonstellingszaal van 12.000 vierkante meter. Ja, twaalfduizend. Groter deed BMW het nog nooit. Grootser evenmin, want boven en om de stand loopt een 400 meter lang ‘circuit’, er is een podium waarop shows gegeven worden en er is een apart paviljoen voor de M-Modellen, Mini en Rolls Royce.

De hoogtepunten?

Van BMW weten we in elk geval dat de nieuwe X1 en 7-Reeks er hun debuut beleven. Bij Mini wordt de Clubman één van de blikvangers en Rolls-Royce toont er de dakloze versie van de Wraith: Dawn. En reken er maar op dat er nog enkele verassingen worden voorbereid in de ateliers voor concept cars…