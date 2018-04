Trekker springt 50,5 meter naar nieuw wereldrecord

Door: BV

Evel Knievel hield zowat de ganse jaren zestig de wereld in de ban met de gekste stunts. Vooral z’n lange afstandssprongen met de motor leverden hem bekendheid op, net als een flinke portie gebroken botten. De man overleed in 2007 in Florida, maar hij werd in 1938 op de wereld gezet in Montana. En in z’n geboortestad Butte worden nog elk jaar de Evel Knievel Days gehouden. Een festival waarop de zotste stunts te zien zijn.

Jump met een vrachtwagen

Afgelopen weekend sneuvelden er in Butte niet minder dan 3 wereldrecords. Het meest spectaculaire was de jump met een vrachtwagen (een trekker) of Semi-truck. Ene Gregg Godfrey sprong daar 50,5 meter ver met een vrachtwagen. Bijna exact een verdubbeling van het vorige wereldrecord. Godfrey sprong ook veel verder dan eigenlijk de bedoeling was. Bij het landen klapte er een voorband en het gevaarte bleef maar net uit het decor. Helemaal ‘Evel Knievel’ dus. De jump zelf kan je hier bekijken.