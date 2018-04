Lexus bewijst dat het Hoverboard werkt

Door: BV

Een zwevend skateboard. Daarover droomden de scenarioschrijvers van Back To The Future 2 al voor hoofdpersonage Marty McFly. Maar in die filmklassieker wordt gebruik gemaakt van special effects. Dankzij Lexus bestaat het nu echt. Maar dat betekent niet dat je het kan gebruiken.

Magnetisch zweven

“ De rookpluimen zijn er dus niet voor de show ”

Het Lexus Hoverboard blijft enkele centimeters boven de grond hangen dankzij magnetische levitatie. Twee supergeleiders zorgen ervoor dat het Hoverboard voldoende wordt afgestoten van de grond om een persoon te kunnen dragen. Die persoon is overigens professioneel skateboarder Ross McGouran. En die zegt zelf dat hij behoorlijk moest wennen aan de zwevende plank.

De supergeleiders moeten gekoeld worden en ze zitten daarom in vloeibare stikstof bij een temperatuur van net geen - 200 graden. De rookpluimen zijn er dus niet voor de show.

Maar het werkt bijna nergens…

Om te werken moet je wel een magnetisch veld kunnen opwekken. En dat betekent dat het Hoverboard alleen werkt als de ondergrond is aangepast. Lexus bouwde daarom in Barcelona een speciaal skatepark. Daarin is onder het oppervlak bijna 200 meter magnetisch spoor gemonteerd. Het is dan ook de enige plek waar je het speeltje uit kan laten. Niet dat dat uitmaakt, want productieplannen zijn er niet.