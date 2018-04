Dit had de nieuwe Opel Ampera kunnen zijn

Door: ADD

Voor Opel is de Ampera dood en begraven. Met het elektrisch aangedreven range extender model namen ze vier jaar geleden in Rüsselheim weliswaar de voorhoede inzake elektrische mobiliteit, maar de klanten wilden niet volgen. Dus trok GM er de stekker uit in Europa en krijgt de nieuwe Chevrolet Volt geen Opelbroertje.



In de VS daarentegen stelde General Motors in januari al de tweede generatie van de Chevrolet Volt voor. En ze hebben goed naar de klant geluisterd, luidt het bij GM. Bereik werd er gevraagd. Bereik, en nog eens bereik. Daarom stijgt de accucapaciteit van 17 kWh naar 18,4 kWh en ging ook het zuiver elektrische bereik van de Chevrolet Volt de hoogte in.





Alles om de 50 mijl te halen



Voor de nieuwe Chevrolet Volt bepaalde de EPA (Environmental Protection Agency, de instantie die in de Verenigde Staten verbruikswaarden vaststelt) een elektrische actieradius van 53 mijl of 85km (voor de eerste Volt was dat 35 mijl of 56km). Dit betekent een toename van het bereik van ongeveer 40 procent. GM vocht dan ook voor elke tiende van een mijl: de batterij werd 10kg lichter, de aandrijflijn 45 kilo. De auto verloor in totaal zo’n 100 kilo.



Zoals bij de eerste generatie maakt Chevrolet ook nu gebruik van een 1.5 benzinemotor (102pk) als range extender voor de 150pk-sterke elektromotor. In de range extender modus wordt er een verbruik van omgerekend 5,6l/100km opgegeven.

Europese flop vs. relatief Amerikaans succes

In de VS kost de Chevrolet netto ongeveer € 30.100. En als je weet dat je, afhankelijk van in welke staat je leeft, tot $ 7.500 (€ 6.800) terugkrijgt, dan verwondert het niet dat de Volt er in vergelijking met zijn Europese broer best succesvol is. Sinds 2010 verkocht GM bijna 80.000 exemplaren van de Volt, waarvan 73.000 in de Verenigde Staten. De Opel Ampera daarentegen ging sinds de marktintroductie in 2011 naar amper 9.200 klanten. En bijna de helft daarvan rijdt in Nederland rond.