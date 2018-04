Deze speakerset kost meer dan een auto

Door: BV

Een degelijke audio-installatie staat elke keer weer hoger op de verlanglijst van de automobilisten. Dat weten premium-merken al langer. Die gaan steevast een samenwerking aan met een gerenommeerd audiomerk. Het Franse Focal biedt nu echter op eigen houtje carfi-speakers aan. En dat zijn niet de minste.

Focal voor thuis

Je kan je thuisstereo koppelen aan Focal luidsprekers in alle soorten en maten. Tot de man-hoge Grand Utopia EM toe. Een pareltje dat één van de beste luidsprekers ter wereld hoort te zijn. Mag ook wel, want ze kosten € 150.000. De Focal Ultima Kit voor de auto is in vergelijking goedkoop. Maar als je het vergelijk niet maakt… is het een verdraaid dure set luidsprekers.

De prijs van een middenklasser

Voor elk setje wil Focal € 22.000 in de plaats. Dat is de prijs van een leuke middenklasser. En ja, het zijn alléén de speakers. Je moet dan ook nog eens investeren in een versterker, ontvanger… die de luidsprekers een voldoende fijn signaal leveren om de geluidsgolven zich in alle glorie te laten ontplooien.